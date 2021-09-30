В Окружном административном суде Киева закончились деньги на зарплату

https://racurs.ua/n160978-v-okrujnom-administrativnom-sude-kieva-zakonchilis-dengi-na-zarplatu.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева (ОАСК) посетовал на отсутствие средств, чтобы выплатить заработную плату своим сотрудникам.

Пресс-служба этого органа 30 сентября сообщила о «тотальном недофинансировании с начала года».

Это привело к тому, что сегодня фонд оплаты труда исчерпан полностью.

При этом количество обращений граждан в суд за защитой своих прав растет с каждым месяцем, — говорится в сообщении суда.

Денег на зарплату нет, а вот работы у суда, который намерен расформировать президент Украины, прибавилось. С начала года в ОАСК поступило почти 28 тыс. дел и материалов, а заработная плата работников аппарата с начала года из-за нехватки средств только уменьшалась.

Сотрудники увольняются из ОАСК, отсюда за три месяца ушли 13 сотрудников. Работник канцелярии, который регистрирует входящую корреспонденцию (иски, ходатайства) в сентябре получил 7 тыс. грн.

Руководство ОАСК сообщило в Государственную судебную администрацию Украины о ситуации с зарплатами.