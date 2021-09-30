Марш антивакцинаторив прошел в Киеве

https://racurs.ua/n160979-marsh-antivakcinatoriv-proshel-v-kieve-video.html

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Марш антивакцинаторов состоялся в Киеве — противники вакцинации от коронавируса 30 сентября устроили в столице шествие к Конституционному суду Украины. В частности, очевидцы сняли на видео движение участников акции по улице Большая Васильковская.

Марш антиваксов в центре — сейчас идут шествием по Большой Васильковской, — говорится в Фейсбук-сообщении.

Небольшую колонну людей возглавлял черный пикап. Они несли с собой флаги, в том числе государственный флаг Украины и тематические плакаты. Найти анонс их акции, четкие требования, или маршрут движения, не удалось.

Очевидцы в соцсетях отметили, что участники марша игнорировали автомобили и шли между ними по проезжей части.

Украинцы вышли на протест с транспарантами, плакатами и лозунгами: «Хватит врать!», «Стоп вакцинации!», «Стоп геноциду!», «Нет медицинскому террора!», «Стоп лживому карантину!», — говорится в сообщении на одном из сайтов, который пропагандирует отказ от вакцинации.

Там указано, что организатором протестов стало общественное движение «Права человека», к которому присоединилось движение «Стоп фейк пандемия», а также «многочисленные независимые блогеры и журналисты».

Напомним, в Закарпатской области придумали, как ускорить темпы вакцинации среди населения. Там выделят 1,2 млн грн на подарки для вакцинированных, среди которых разыграют ценные призы — велосипеды, электросамокаты, телевизоры и автомобиль Renault Duster.