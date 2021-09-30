Названо условие отмены карантина

Карантин. Фото: istock

https://racurs.ua/n160980-nazvano-uslovie-otmeny-karantina.html

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Карантин в Украине отменят только при одном условии. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что все карантинные ограничения могут снять после того, как будет вакцинировано 70% взрослого населения.

Таким образом Украина может повторить положительный пример Великобритании и Дании. Об этом он рассказал во время брифинга.

При этом Ляшко отметил, что прежде всего Украина будет вакцинировать взрослое население, а на массовую вакцинацию подростков пока переходить преждевременно, хотя производители некоторых вакцин позволили использовать их для детей от 12 лет.

Министр также сказал, что сейчас предпосылок для введения локдауна нет, так как по состоянию на 30 сентября все регионы Украины соответствуют желтому уровню эпидемиологической опасности, поэтому заведения могут работать, если их персонал хотя бы на 80% привит первой дозой вакцины против коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, какие меры могут принять работодатели для сведения к минимуму рисков подхватить коронавирус на рабочем месте.