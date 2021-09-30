Обовʼязкову вакцинацію ввів МОЗ — інакше відсторонять від роботи без зарплати

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Обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для певних категорій працівників запровадило Міністерство охорони здоров’я 30 вересня. Про відповідний наказ в телеефірі каналу «Еспресо» розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, зробити щеплення повинні:

вчителі,

вихователі,

викладачі,

чиновники.

В наказі чітко визначений перелік професій. Це всі освітяни, незалежно від спеціалізації закладу — ясла, садочки, школи, профтехучилища чи виші. Також це працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях. І працівники місцевих державних адміністрацій — обласні, міські і районні, — додав міністр.

На період дії карантину роботодавець повинен відсторонити невакцинованих працівників від роботи і не платити їм зарплату. Ляшко пояснив, що за працівниками окремих професій, які не вакцинувалися від COVID-19, зберігатиметься робоче місце, проте зарплату вони не отримають, доки не щепляться.

Ми не говоримо про звільнення, ми говоримо про те, що коли обов’язково відстороняються від роботи без збереження заробітної плати, це ключове — відсторонення без збереження. Але місце роботи зберігається за людиною. Ми говоримо про те, що відстороняти на період дії карантину, скільки триватиме карантин, стільки людина не може працювати на цій посаді, якщо вона не вакцинується проти коронавірусної хвороби, — сказав Ляшко.

За його словами, наказ міністерства, що затверджує перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації, має також пройти погодження у центральних органах виконавчої влади та реєстрацію у Міністерстві юстиції.