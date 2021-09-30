Арахамія прийшов по нові листи за відставку Разумкова — лише від себе, а не СН

https://racurs.ua/ua/n160985-arahamiya-pryyshov-po-novi-lysty-za-vidstavku-razumkova-lyshe-vid-sebe-a-ne-sn.html

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Відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради ініціює глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія — 30 вересня він знову звернувся до апарату парламенту з проханням видати ще одні підписні листи. Цього разу відставку Разумкова ініціює не монобільшість, а особисто Арахамія.

Про це у Фейсбук повідомила прес-секретар Разумкова Ольга Туній. ЗМІ не виключають, що перша спроба «слуг» зібрати підписи за відставку Разумкова не увінчалася успіхом.

Або фракція «Слуга народу» змінила свою позицію, або голова фракції Давид Арахамія не дуже добре знається на парламентських процедурах. Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання голови парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення — від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно, — написала у Фейсбук Туній.

За даними джерел ЗМІ у президентській політсилі, сьогодні у чаті «слуг» розгорівся скандал через те, що Арахамія особисто подав звернення від імені фракції без урахування думки однопартійців. Тому він був змушений подати документ ще раз, цього разу вже від свого імені.