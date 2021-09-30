Кто стоит за отставкой Разумкова, назвали у Зеленского

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Кто стоит за инициативой отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, рассказал пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, глава государства не причастен к запуску процедуры сбора подписей нардепов за отставку спикера парламента.

Это инициатива Давида Арахамии (главы фракции монобольшинства — ред.), у него можно спросить мотивы того, почему он эти списки на подпись запросил у спикера Верховной Рады, — отметил Никифоров в комментарии для телеканала «Украина 24».

По словам спикера Зеленского, президент и Разумков «общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию».

Он также в очередной раз подчеркнул, что отставка Разумкова — это инициатива главы парламентской фракции «Слуга народа».

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники в политсиле Зеленского сообщили, что в чате «слуг» разгорелся скандал из-за того, что Арахамия лично подал обращение от имени фракции без учета мнения коллег по партии. Затем он был вынужден подать еще один документ в Аппарат Верховной Рады с просьбой предоставить новые подписные листы за отставку Разумкова. На этот раз уже от себя лично, а не от фракции «Слуга народа».