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Ракурс
РФ заманює воювати на Донбасі за 300 доларів зарплати

РФ заманює воювати на Донбасі за 300 доларів зарплати (ФОТО)

2 жов 2021, 10:09
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Розмір зарплати бойовиків, які воюють на боці окупаційної армії Росії в Донецькій та Луганській областях, оприлюднили ЗМІ.

У підконтрольних РФ збройних формуваннях терористичних ДНР і ЛНР спостерігається некомплект особового складу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Нині на окупованих територіях Донбасу підконтрольні Кремлю терористи розгорнули масштабну агітаційну кампанію з призову місцевого населення на військову службу. Окрім цього, Москва вирішила не відпускати зі служби тих, у кого закінчився «контракт» у збройних формуваннях. Водночас тим, хто отримав російські паспорти, не видають їх фізично. Документи зберігають у штабах пунктів постійної дислокації підрозділів.

Рівень зарплати бойовиків коливається від 16 тис. 500 до 25 тис. російських рублів (від 6 тис. до 9 тис. грн). На окупованих територіях Росія оцінює середні зарплати цивільних у 15 тис. рублів (трохи більше 5 тис. грн).


Раніше на «некомплект» і низьке грошове забезпечення сепаратистів скаржився екс-ватажок терористів, громадянин Росії Ігор Гіркін (Стрелков).

Джерело: «Радіо Свобода»

Джерело: Ракурс


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