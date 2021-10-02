РФ предлагает воевать на Донбассе за 300 долларов зарплаты

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Ракурс

Размер зарплаты боевиков, воюющих на стороне оккупационной армии России в Донецкой и Луганской областях, обнародовали СМИ.

В подконтрольных РФ вооруженных формированиях террористических ДНР и ЛНР наблюдается некомплект личного состава. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сейчас на оккупированных территориях Донбасса подконтрольные Кремлю террористы развернули масштабную агитационную кампанию по призыву местного населения на военную службу. Кроме этого, Москва решила не отпускать со службы тех, у кого закончился «контракт» в вооруженных формированиях. В то же время тем, кто получил российские паспорта, не выдают их физически. Документы хранят в штабах пунктов постоянной дислокации подразделений.

Уровень зарплаты колеблется от 16 тыс. 500 до 25 тыс. российских рублей (от 6 тыс. до 9 тыс. грн). На оккупированных территориях Россия оценивает средние зарплаты гражданских в 15 тыс. рублей (чуть более 5 тыс. грн).

Ранее на «некомплект» и низкое денежное обеспечение сепаратистов жаловался экс-главарь террористов, гражданин России Игорь Гиркин (Стрелков).

Источник: «Радіо Свобода»