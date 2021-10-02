Тайвань заявил о крупнейшем в истории вторжении ВВС Китая

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Ракурс

Тайвань заявил о крупнейшем в истории вторжении военных самолетов Военно-воздушных сил Китая. Министерство обороны островной территории сообщило, что в зону противовоздушной обороны вошли 38 боевых самолетов.

Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел в пятницу, 1 октября. Тогда над Тайванем пролетели 38 самолетов китайских ВВС. Системы ПВО острова зафиксировали:

18 истребителей J-16,

четыре Су-30,

два ядерных бомбардировщика H-6,

противолодочный самолет.

Сегодня Минобороны Тайваня заявило, что Китай использовал для пролета еще 13 самолетов — 10 J-16, два H-6 и самолет раннего предупреждения. В ответ Тайвань поднял в воздух свои боевые самолеты, а для наблюдения за китайскими силами развернул ракетные системы.

Первая партия самолетов из Китая была в районе острова Пратас, вторая прилетела к каналу Баши.

В январе 2021 года воздушное пространство Тайваня нарушили восемь бомбардировщиков, четыре штурмовика и противолодочный самолет КНР. На следующий день в пространство Тайваня вторглись еще 12 штурмовых самолетов и два разведчика.

Китайская боевая авиация с 2020 года усилила патрулирование вблизи Тайваня и периодически нарушает пространство страны, но ранее это происходило преимущественно малыми группами — до трех самолетов.

Тайвань является самоуправляемым и де-факто независимым от Китая, но свою суверенность он никогда официально не объявлял. Пекин рассматривает остров как свою провинцию и стремится ее вернуть.

В последние годы армия Китая активно наращивает военную мощь вблизи Тайваня. С 2020 года официальная риторика Пекина допускает «воссоединение» с Тайванем в результате вооруженного вторжения. В середине сентября 2020 года армия Китая провела крупные военные учения близ Тайваньского пролива. Тогда на Тайвань прибыла американская делегация.

Напомним, в США с 1979 года действует закон об отношениях с Тайванем. Документ закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но обходит вниманием общепринятые дипломатические отношения. В то же время Дональд Трамп в 2016 году нарушил запрет на прямые контакты с лидерами Тайваня, что возмутило Пекин.