Саакашвили объявил голодовку в Грузии - США отреагировали на арест

https://racurs.ua/n161056-saakashvili-obyavil-golodovku-v-gruzii-ssha-otreagirovali-na-arest.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, которого задержали в одном из спальных районов Тбилиси 1 октября, содержится в тюрьме города Рустави, в 30 км от столицы. Он уже объявил голодовку. Между тем Госдепартамент США отреагировал на арест политика.

На этом этапе с Саакашвили проводятся обязательные процедуры, и после их завершения он будет заселен в соответствующую камеру. Обязательные процедуры включают различные мероприятия, в том числе и медосмотр, после чего у нас будет больше информации, — цитирует министра юстиции Грузии Рати Брегадзе издание «Новости Грузии».

Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави. Туда его перевели «из соображений безопасности».

Представитель Госдепартамента США заявил «Голосу Америки», что в ведомстве проинформированы о задержании экс-президента Грузии.

Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека, — отметил спикер американского внешнеполитического ведомства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили якобы заявила, что не помилует Саакашвили, поскольку он прибыл в страну ради дестабилизации ситуации на фоне выборов.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии «Украинской правде» указал, что Министерство иностранных дел вызывает грузинского посла из-за задержания Саакашвили, который имеет гражданство Украины.

Саакашвили, занимающий в Киеве должность председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ, уже назвал себя политзаключенным и объявил голодовку.

Что касается объявления голодовки, то он не согласен с вынесенными в отношении него обвинительными приговорами и считает себя политическим заключенным. Он просит встречи с консулом Украины, — заявила омбудсмен Нина Ломджария.

Саакашвили сообщил, что во время задержания обращение с ним было удовлетворительным. Он не сопротивлялся.

Напомним, Саакашвили пообещал в день выборов, 2 октября, приехать в Грузию. 1 октября он записал видео якобы из Батуми, заявив, что уже находится в стране. Саакашвили намеревался появиться на публике 2 октября после закрытия избирательных участков.

Вечером 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента страны.

В Грузии 2 октября проходят местные выборы, которые широко рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии «Грузинская мечта», которая отдалилась от диалога с ЕС и США. Арест Саакашвили, вероятно, повлечет беспорядки в стране.