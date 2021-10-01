Саакашвили и «слуга» Ясько признались в романтической связи, фото - Українські Новини

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Ракурс

Михаил Сакашвили, экс-президент Грузии, и нардеп из «Слуги народа» Елизавета Ясько признались в романтической связи.

После ареста Саакашвили в Грузии они обнародовали на своих страницах в Фейсбук видео, в котором Ясько написала, что признание умышленно записали до отъезда Саакашвили в Грузии.

Мы вместе, любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свое государство — это благородное дело! — написала Ясько под репостом видео со страницы Саакашвили.

Нардеп-«слуга», возглавляющая украинскую делегацию в ПАСЕ, обратилась к украинским властям с призывом защитить своего любимого.

Саакашвили сегодня за несколько минут до задержания призвал людей выходить на уличную акцию протеста. При этом Офис президента Украины расценивает его задержание как месть.

В МИД приглашен посол Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение по поводу инцидента. СМИ сообщают, что Саакашвили сейчас в Руставский тюрьме близ Тбилиси.

31-летняя Елизавета Ясько — народный депутат Украины IX созыва, политолог и продюсер. Она работает в профильном комитете Рады по вопросам внешней политики. В 2019 году Ясько возглавила делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Жена 54-летнего Саакашвили — гражданка Нидерландов Сандра Рулофс. Они воспитывают сыновей Эдуарда и Николоза.

Совместные фото Саакашвили и Ясько появились в медиа осенью 2020 года.

В Украине Саакашвили занимал несколько должностей. При президенте Петре Порошенко получил украинский паспорт и стал председателем Одесской ОГА. Впоследствии Саакашвили поссорился с премьер-министром Арсением Яценюком и главой МВД Арсеном Аваковым. Также Саакашвили критиковал Порошенко, поэтому со временем был уволен и лишен гражданства.

Паспорт гражданина Украины Саакашвили вернул президент Владимир Зеленский. В 2020 году Саакашвили назначили на должность председателя исполкома Совета реформ.

Напомним, на днях Михаил Саакашвили анонсировал свою поездку в Грузию, чтобы спасти страну от «русского мира». Политик не исключил, что по прибытию в Грузию его могут арестовать. Сегодня, 1 октября, Саакашвили заявил о прибытии в Грузию, где был арестован.