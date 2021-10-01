Михаила Саакашвили задержали после возвращения в Грузию. Фото: novynarnia.com

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Михаил Саакшвили, бывший грузинский президент, задержан по возвращении в Грузию.

В стране он заочно приговорен к трем и шести годам заключения. Саакшвили уже арестовали и перевели в пенитенциарное учреждение. Об этом 1 октября заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook.

Как известно, суд Грузии заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к шести годам заключения. Служители Фемиды признали его виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Тогда Гелашвили в центре Тбилиси избили сотрудники МВД, нанеся ему тяжелые травмы. Дело во второй раз возбудили в 2013 году, после окончания каденции Саакашвили.

Также Михаила Саакашвили в Грузии приговорили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

В Украине Саакашвили занимал несколько должностей. За президентства Петра Порошенко он получил украинский паспорт и стал председателем Одесской ОГА. Впоследствии он поссорился с премьер-министром Арсением Яценюком и главой МВД Арсеном Аваковым. Также Саакашвили критиковал Порошенко, поэтому впоследствии был уволен и лишен гражданства.

Паспорт гражданина Украины Саакашвили вернул президент Владимир Зеленский. В 2020 году Саакашвили назначили на должность председателя исполкома Совета реформ.

Напомним, на днях Михаил Саакашвили анонсировал свою поездку в Грузию, чтобы спасти страну от «русского мира». Политик не исключил, что по прибытию в Грузию его могут арестовать. Сегодня, 1 октября, Саакашвили заявил о прибытии в Грузию.