Ипотеку под 5% для всех украинцев хочет запустить Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: «Слуга народа»

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Ипотеку в Украине могут сделать еще доступнее для граждан.

В Кабинете министров рассматривают возможность запуска ипотеки под 5%. Соответствующее заявление 1 октября сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который принял участие на выездном заседании фракции «Слуга народа» в Трускавце. Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность продлить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5%. И — для всех, — отметили в политсиле.

В ходе собрания «слуг» Шмыгаль также озвучил основные направления реформ в Украине — цифровизация, реформа административно-территориального устройства, рынка земли, энергорынка, газового рынка, поддержка социально уязвимых слоев населения, программа обеспечения жильем, создания безбарьерного пространства, поддержка малого и среднего бизнеса, дерегуляция и реформа фискальных органов.

А советник главы Офиса президента Тимофей Милованов презентовал план трансформации страны. В «Слуге народа» отметили, что он создан на основе всех наработок команды, которые были обобщены и интегрированы в единый план по восьми направлениям.

Напомним, в сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что программу ипотечных кредитов «Доступная ипотека 7%" стоит расширить и на небольшие города, считают в правительстве. Отмечалось, что ипотечные кредиты выдают уже 17 банков, а по состоянию на 24 сентября было подписано 847 кредитных договоров на общую сумму более 722 млн грн.

А Министерству финансов глава правительства поручил усовершенствовать программу «Доступные кредиты 5−7−9%" и усилить инвестиционную составляющую.