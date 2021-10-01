Іпотеку під 5% для всіх українців хоче запустити Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: «Слуга народу»

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Іпотеку в Україні можуть зробити ще доступнішою для громадян.

У Кабінеті міністрів розглядають можливість запуску іпотеки під 5%. Відповідну заяву 1 жовтня зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який взяв участь на виїзному засіданні фракції «Слуги народу» в Трускавці. Про це повідомляє прес-служба партії «Слуга народу».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а під 5%. І — для всіх, — зазначили в політсилі.

У ході зібрання «слуг» Шмигаль також озвучив основні напрямки реформ в Україні — цифровізація, реформа адміністративно-територіального устрою, ринку землі, енергоринку, газового ринку, підтримка соціально вразливих верств населення, програма забезпечення житлом, створення безбар'єрного простору, підтримка малого та середнього бізнесу, дерегуляція та реформа фіскальних органів.

А радник голови Офісу президента Тимофій Милованов презентував план трансформації країни. У «Слузі народу» зазначили, що він створений на основі всіх напрацювань команди, що були узагальнені та інтегровані в єдиний план за вісьмома напрямками.

Нагадаємо, у вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програму іпотечних кредитів «Доступна іпотека 7%" варто розширити й на невеликі міста, вважають в уряді. Зазначалося, що іпотечні кредити видають уже 17 банків, а станом на 24 вересня було підписано 847 кредитних договорів на загальну суму понад 722 млн грн.

А Міністерству фінансів очільник уряду доручив вдосконалити програму «Доступні кредити 5−7−9%" й посилити інвестиційну складову.