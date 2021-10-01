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Ракурс
ДБР завершило розслідувати одну зі справ Тупицького. Фото: dsnews.ua

ДБР відзвітувало про завершення розслідування однієї зі справ Тупицького

1 жов 2021, 18:20
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Державне бюро розслідувань завершило розслідування ще однієї справи щодо колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Слідство завершене у справі про підозру у втручанні в роботу автоматизованої системи для виплати заробітних плат. Президент своїм указом від 29 грудня 2020 року відсторонив Тупицького, але той продовжував не лише керувати КСУ, але й передав головному бухгалтеру особистий ключ з кваліфікованим електронним підписом. Про це 1 жовтня повідомили в ДБР.

Зазначається, що завдяки цьому через систему «Клієнт Казначейства — Казначейство» період з 29 грудня 2020 року до 9 лютого 2021 року були підписані документи на виплату заробітних плат, премій, допомог та надбавок у Конституційному суді.

У Держбюро наголосили, що дії голови та головного бухгалтера КСУ кваліфікуються за ст. 27 (підбурення та пособництво), ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до підробки інформації) КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до шести років.

Державна казначейська служба України 1 жовтня заблокувала кваліфікований електронний підпис Тупицького на підставі листа ДБР.


Нагадаємо, 16 липня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому повідомили про підозру у вчиненні злочину. Відставленого указом президента суддю підозрюють в незаконному використанні ключа підпису платіжних документів Конституційного суду.

Джерело: Ракурс


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