ГБР завершило расследовать одно из дел Тупицкого. Фото: dsnews.ua

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Государственное бюро расследований завершило расследование еще одного дела в отношении бывшего председателя Конституционного cуда Украины Александра Тупицкого.

Следствие завершено по делу о подозрении во вмешательстве в работу автоматизированной системы для выплаты заработных плат. Президент своим указом от 29 декабря 2020 года отстранил Тупицкого, но тот продолжал не только управлять КСУ, но и передал главному бухгалтеру личный ключ с квалифицированной электронной подписью. Об этом 1 октября сообщили в ГБР.

Отмечается, что благодаря этому через систему «Клиент Казначейства — Казначейство» период с 29 декабря 2020 года до 9 февраля 2021 года были подписаны документы на выплату заработных плат, премий, пособий и надбавок в Конституционном суде.

В Госбюро заявили, что действия председателя и главного бухгалтера КСУ квалифицируются по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Государственная казначейская служба Украины 1 октября заблокировала квалифицированную электронную подпись Тупицкого на основании письма ГБР.

Напомним, 16 июля председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому сообщили о подозрении в совершении преступления. Отставленного указом президента судью подозревают в незаконном использовании ключа подписи платежных документов Конституционного суда.