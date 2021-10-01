В Украине заработала автоматическая фиксация нарушений габаритно-весового контроля, фото:

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В Украине сегодня, 1 октября, начала работать автоматическая фиксация нарушений габаритно-весового контроля (ГВК) с помощью площадок взвешивания-в-движении (WiM).

Уже наканунев введения автоматической фиксации доля нарушителей снизилась почти в три раза по сравнению с летом — до 9%, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры

Символично, что первый автоматический штраф за перегрузки — сразу максимальный. Грузовик двигался с превышением на 39% допустимой нагрузки на оси, — отмечают в ведомстве.

В настоящее время в соответствующей системе задействованы 52 площадки по всей стране, которые собирают данные о движении автомобилей.

Мы проработали все нормативные документы таким образом, чтобы избежать случаев, когда статистическая погрешность сможет повлиять на работу добросовестных перевозчиков, — заверил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.



Отмечается, что с 1 октября также вступили в силу другие нововведения:

паритетная ответственность участников рынка грузоперевозок;

усиление ответственности за невыполнение законных требований инспекторов Государственной службы безопасности на транспорте;

ответственность за отказ или уклонение от прохождения ГВК;

усиление административной ответственности за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов.

Оборудование системы WiM монтируется в дорожное покрытие и над дорогой на специальной ферме, полностью охватывая проезжую часть. Датчики системы фиксируют вес, габариты, скорость и номерные знаки транспортного средства.