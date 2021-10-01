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Новые тарифы, пенсии и е-больничные приготовили украинцам с 1 октября
Новые тарифы, пенсии и е-больничные приготовили украинцам с 1 октябряhttps://racurs.ua/n160933-novye-tarify-pensii-i-e-bolnichnye-prigotovili-ukraincam-s-1-oktyabrya.htmlРакурс
Пенсии с 1 октября повысят для миллиона украинцев. Сегодня обязательными станут только электронные больничные, а также изменится несколько базовых коммунальных тарифов.
Тарифы
С 1 октября года в Украине будут изменены все основные коммунальные тарифы.
Цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВт-час при условии потребления до 250 кВт-час.
При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене — 1,68 грн за кВт-час.
Цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной — 7,96 грн. Что касается предприятий теплокоммунэнерго, то из многих городов звучали призывы к правительству урегулировать цены. Кабмин невозмутимый и заявляет о выделенных объемы газа и перекладывает ответственность на регионы. Как будет развиваться ситуация на самом деле — покажет время. 30 сентября Киев и регионы подписали об этом меморандум.
С 1 октября газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» предлагает новый тарифный план «комфортный сезон», который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно. Он будет действовать до 30 апреля.
Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и она фиксированная на весь отопительный сезон.
Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется в соответствии с объемом газа, который домохозяйство в среднем потребляют во время отопительного сезона с октября до конца апреля. Ежемесячно клиент платит эту сумму равными частями (1/7 от стоимости зарезервированного объема газа).
Предусмотрены следующие типы потребления:
- «приготовления пищи» (50−200 куб. м газа в месяц);
- «приготовления пищи и подогрев воды» (150−500 куб. м);
- «отопление» (800−20 тыс. куб. м).
Подключиться к плану можно в личном кабинете потребителя.
Пенсии с 1 октября. Миллиону украинцев повысят выплаты
Почти миллион украинцев может рассчитывать на прибавку к ежемесячной пенсии в 400 грн уже с 1 октября.
Эту сумму будут доплачивать получателям выплат, которые достигли возраста 75−80 лет.
Ранее эти доплаты были анонсированы на июль, но из-за нехватки средств в бюджете их перенесли на осень.
Украинцы в возрасте от 70 до 75 лет смогут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 300 грн с 2022 года. Эта новация коснется примерно 4 млн человек.
Больничные — исключительно цифровые
С 1 октября оформления всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения. Это должны делать врачи.
Фонд социального страхования Украины за восемь месяцев получил для выплат листков нетрудоспособности почти 10 млрд грн. Сотрудники способны проверить не более 10% больничных. Поэтому «индустрия» продажи фиктивных больничных в Украине традиционно довольно масштабная.
Считается, что внедрение е-больничных позволит лучше бороться с коррупцией. Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов. Каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.
Система электронных больничных заработала с июня и должна была стать обязательной с 1 сентября. Но к началу осени их 3 тыс. медучреждений в электронной системе смогли работать только 2,2 тыс., поэтому обязательными они стали с 1 октября.
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