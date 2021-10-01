Українців 1 жовтня чекають нові тарифи, пенсії і винятково е-лікарняні, фото - BBC-Україна

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Пенсії з 1 жовтня підвищать мільйону українців. Сьогодні обов’язковими стануть суто електронні лікарняні, а також зміниться декілька базових комунальних тарифів.

Тарифи

З 1 жовтня року в Україні будуть змінені всі основні комунальні тарифи.

Ціна електроенергії буде знижена для 80% побутових споживачів і складе 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год.

При цьому, якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно буде сплатити за повною ціною — 1,68 грн за кВт-год.

Ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною — 7,96 грн. Щодо підприємств теплокомуненерго, то з багатьох міст лунали заклики до уряду врегулювати ціни. Кабмін незворушний і заявляє про виділені обсяги газу та перекладає відповідальність на регіони. Як розвиватиметься ситуація насправді — покаже час. 30 вересня з цього приводу Київ та регіони підписали меморандум.

З 1 жовтня газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонує новий тарифний план «комфортний сезон», який дозволить платити за газ рівномірними частинами щомісяця. Він діятиме до 30 квітня.

Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб. м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і вона фіксована на весь опалювальний сезон.

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається відповідно до обсягу газу, який домогосподарство в середньому споживають під час опалювального сезону з жовтня до кінця квітня. Щомісяця клієнт сплачує цю суму рівними частинами (1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу).

Передбачені такі типи споживання:

«приготування їжі» (50−200 куб. м газу на місяць);

«приготування їжі та підігрів води» (150−500 куб. м);

«опалення» (800−20 тис. куб. м).

Підключитися до плану можна в особистому кабінеті споживача.

Пенсії з 1 жовтня. Мільйону українців підвищать виплати

Майже мільйон українців може розраховувати на надбавку до щомісячної пенсії у 400 грн вже з 1 жовтня.

Цю суму доплачуватимуть одержувачам виплат від держави за віком та страховим стажем, які досягли віку 75−80 років.

Раніше ці доплати були анонсовані на липень, але через брак коштів у бюджеті їх перенесли на осінь.

Українці у віці від 70 до 75 років зможуть розраховувати на додаткові виплати у розмірі 300 грн з 2022 року. Ця новація стосуватиметься приблизно 4 млн осіб.

Лікарняні — винятково цифрові

З 1 жовтня оформлення усіх лікарняних буде відбуватись винятково з внесенням даних до електронної системи охорони здоров’я. Їх вноситимуть лікарі.

Фонд соціального страхування України за вісім місяців отримав для виплат листків непрацездатності на майже 10 млрд грн. Співробітники здатні перевірити не більше 10% лікарняних. Тому «індустрія» продажу фіктивних листків в Україні традиційно доволі масштабна.

Вважається, що впровадження е-лікарняних дозволить краще боротися з корупцію. Електронна система дозволяє перевірити, скільки та кому той чи інший лікар вписав листів непрацездатності. Кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника.

Система е-лікарняних запрацювала з червня і мала стати обов’язковою з 1 вересня. Але на початок осені з 3 тис. закладів у електронній системі змогли працювати лише 2,2 тис., тому обов’язковими вони стали з 1 жовтня.