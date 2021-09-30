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Ракурс
1 жовтня — яке церковне свято і в кого іменини

1 жовтня — яке церковне свято і в кого іменини

30 вер 2021, 23:05
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1 жовтня святкують Всесвітній день усмішки, а Православна церква вшановує день пам’яті мучениць Софії та Ірини Єгипетських і преподобного Євменія Гортинського.

1 жовтня — 274-й день року (275-й у високосні роки) за григоріанським календарем. До кінця року залишається 91 день.

Згідно з рішенням Організації Об'єднаних Націй, 1 жовтня також святкують:

  1. Міжнародний день вегетаріанства,

  2. Міжнародний день людей похилого віку,

  3. Міжнародний день музики,

  4. Міжнародний день житла,

  5. Всесвітній день какао та шоколаду.

День ангела

1 жовтня іменини відзначають — Ірина, Софія, Олексій, Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Софія.

1 жовтня — церковне свято

1 жовтня православна церква вшановує пам’ять двох мучениць — Софії та Ірини Єгипетських, що жили в Єгипті у третьому столітті. Вони були страчені за часів імператора Авреліана.

За релігійним календарем 1 жовтня також вшановують пам’ять преподобного Євменія Гортинського. Святий був єпископом на острові Крит. Ще у молоді роки він віддав свій маєток бідним і почав служити Богу. Євменій публічно виступив на захист віри, за це його відправили у вигнання до Тиваїди Єгипетської. Там він прославився багатьма чудами. Жив і помер святий у сьомому столітті.

Прикмети 1 жовтня

  • Якщо журавлі летять у вирій — на Покрову буде холодно і настане справжня зима;

  • Якою буде погода 1 жовтня, такою вона буде і 1 квітня;

  • Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником;

  • Птахи з відльотом не поспішають — швидше за все, зима прийде нескоро;

  • Бур’ян виростає високим — взимку випаде багато снігу;


  • Листя на березі не опало — до пізнього снігу.

Джерело: Ракурс


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