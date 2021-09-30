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1 октября - какой церковный праздник и у кого именины
1 октября — какой церковный праздник и у кого имениныhttps://racurs.ua/n160993-1-oktyabrya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-u-kogo-imeniny.htmlРакурс
1 октября отмечается Всемирный день улыбки, а Православная церковь чтит память мучениц Софии и Ирины Египетских и преподобного Евмения Гортинского.
1 октября — 274-й день года (275-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 91 день.
Согласно решению Организации Объединенных Наций, 1 октября также отмечается:
Международный день вегетарианства,
Международный день пожилых людей,
Международный день музыки,
Международный день жилья,
Всемирный день какао и шоколада.
День ангела
1 октября именины отмечают — Ирина, София, Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София.
1 октября — церковный праздник
Сегодня Православная церковь чтит память двух мучениц — Софии и Ирины Египетских, живших в Египте в третьем веке. Они были казнены при императоре Аврелиане.
Согласно религиозному календарю, 1 октября также чтят память преподобного Евмения Гортинского. Святой был епископом на острове Крит. Еще в молодости он отдал свое имение бедным и начал служить Богу. Евмений публично выступил в защиту веры, за это его отправили в изгнание в Фиваиду Египетскую. Там он прославился многими чудесами. Жил и умер святой в седьмом веке.
Приметы 1 октября
Если журавли летят на юг — на Покров будет холодно и наступит настоящая зима;
Какой будет погода на 1 октября, такой она будет и 1 апреля;
Если человек родился 1 октября, он будет путешественником;
Птицы с отлетом не спешат — скорее всего, зима придет нескоро;
Сорняк вырастает высоким — зимой выпадет много снега;
Листья на березе не опало — до позднего снега.
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