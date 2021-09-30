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Ракурс
1 октября - какой церковный праздник и у кого именины

1 октября — какой церковный праздник и у кого именины

30 сен 2021, 23:05
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1 октября отмечается Всемирный день улыбки, а Православная церковь чтит память мучениц Софии и Ирины Египетских и преподобного Евмения Гортинского.

1 октября — 274-й день года (275-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 91 день.

Согласно решению Организации Объединенных Наций, 1 октября также отмечается:

  1. Международный день вегетарианства,

  2. Международный день пожилых людей,

  3. Международный день музыки,

  4. Международный день жилья,

  5. Всемирный день какао и шоколада.

День ангела

1 октября именины отмечают — Ирина, София, Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София.

1 октября — церковный праздник

Сегодня Православная церковь чтит память двух мучениц — Софии и Ирины Египетских, живших в Египте в третьем веке. Они были казнены при императоре Аврелиане.

Согласно религиозному календарю, 1 октября также чтят память преподобного Евмения Гортинского. Святой был епископом на острове Крит. Еще в молодости он отдал свое имение бедным и начал служить Богу. Евмений публично выступил в защиту веры, за это его отправили в изгнание в Фиваиду Египетскую. Там он прославился многими чудесами. Жил и умер святой в седьмом веке.

Приметы 1 октября

  • Если журавли летят на юг — на Покров будет холодно и наступит настоящая зима;

  • Какой будет погода на 1 октября, такой она будет и 1 апреля;

  • Если человек родился 1 октября, он будет путешественником;

  • Птицы с отлетом не спешат — скорее всего, зима придет нескоро;

  • Сорняк вырастает высоким — зимой выпадет много снега;


  • Листья на березе не опало — до позднего снега.

Источник: Ракурс


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