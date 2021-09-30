1 октября - какой церковный праздник и у кого именины

https://racurs.ua/n160993-1-oktyabrya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-u-kogo-imeniny.html

Ракурс

1 октября отмечается Всемирный день улыбки, а Православная церковь чтит память мучениц Софии и Ирины Египетских и преподобного Евмения Гортинского.

1 октября — 274-й день года (275-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 91 день.

Согласно решению Организации Объединенных Наций, 1 октября также отмечается:

Международный день вегетарианства, Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Международный день жилья, Всемирный день какао и шоколада.

День ангела

1 октября именины отмечают — Ирина, София, Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София.

1 октября — церковный праздник

Сегодня Православная церковь чтит память двух мучениц — Софии и Ирины Египетских, живших в Египте в третьем веке. Они были казнены при императоре Аврелиане.

Согласно религиозному календарю, 1 октября также чтят память преподобного Евмения Гортинского. Святой был епископом на острове Крит. Еще в молодости он отдал свое имение бедным и начал служить Богу. Евмений публично выступил в защиту веры, за это его отправили в изгнание в Фиваиду Египетскую. Там он прославился многими чудесами. Жил и умер святой в седьмом веке.

Приметы 1 октября