В Україні запрацювала автоматична фіксація порушень габаритно-вагового контролю

https://racurs.ua/ua/n161044-pershyh-porushnykiv-vyyavyla-systema-avtomatychnoyi-fiksaciyi-perevantajenyh-fur.html

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В Україні сьогодні, 1 жовтня, запрацювала автоматична фіксація порушень габаритно-вагового контролю (ГВК) з допомогою майданчиків зважування-в-русі (WiM).

Вже в переддень запровадження автоматичної фіксації частка порушників знизилася майже в три рази в порівнянні з літом — до 9%, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури

Символічно, що перший автоматичний штраф за перевантаження — одразу максимальний. Вантажівка рухалась з перевищенням на 39% допустимого навантаження на осі, — наголошують у відомстві.

Наразі у відповідній системі задіяні 52 майданчики по всій країні, які збирають дані про рух автомобілів.

Ми пропрацювали усі нормативні документи таким чином, щоб уникнути випадків, коли статистична похибка зможе вплинути на роботу добросовісних перевізників, — запевнив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.



Зазначається, що з 1 жовтня також набрали чинності інші нововведення:

паритетна відповідальність учасників ринку вантажоперевезень;

посилення відповідальність за невиконання законних вимог інспекторів Державної служби безпеки на транспорті;

відповідальність за відмову або ухилення від проходження ГВК;

посилення адміністративної відповідальності за перевезення пасажирів і вантажів без необхідних документів.

Обладнання системи WiM монтується у дорожнє покриття та над дорогою на спеціальній фермі, повністю охоплюючи проїздну частину. Датчики системи фіксують вагу, габарити, швидкість та номерні знаки транспортного засобу.