Арахамія прокоментував збір підписів про відкликання Разумкова. Скріншот з відео

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Питання про відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова не серед головних на нараді «Слуги народу» в Трускавці.

Саме тому очільника парламенту не запросили на засідання фракції. На нараді можуть вирішити, збирати чи не збирати підписи за відставку Разумкова. Ці підписи ще не збиралися. Про це 1 жовтня у Трускавці журналістам заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає «Українська правда».

Ви забагато уваги цьому питанню присвячуєте. Це є друга людина держави де-юре, але ж для нас це просто внутрішньо фракційне питання… У нас не про Разумкова. У нас вся подорож заздалегідь планувалась. Питання Разумкова взагалі не порушувалося. У нас екватор по роботі Верховної Ради, — заявив він.

Арахамія запевнив, що олігарх Ігор Коломойський не давав йому вказівки звільнити Разумкова. Але зазначив, що представники фракції не приховують, що причиною конфлікту став закон про олігархів.

Як відомо, впродовж 1−3 жовтня парламентська фракція «Слуга народу» працюватиме у Трускавці. Завтра, 2 жовтня, на нараду приїде президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 30 вересня запросив у спікера підписні листи за його відставку з посади голови Ради. Він спершу подав звернення від імені фракції, але згодом був змушений особисто подати ще один документ в Апарат Верховної Ради з проханням надати нові підписні листи на відставку Разумкова.

Голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що не зволікатиме з процесом і його колеги отримають листи для збору підписів. Також спікер наголосив, що не тримається за посаду й готовий прийняти рішення парламенту.

Джерело: «Українська правда»