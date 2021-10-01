Арахамия прокомментировал сбор подписей за отставку Разумкова. Скриншот с видео

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Ракурс

Вопрос об отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова не среди главных на совещании «Слуги народа» в Трускавце.

Именно поэтому главу парламента не пригласили на заседание фракции. На совещании могут решить, собирать или не собирать подписи за отставку Разумкова. Эти подписи еще не собирались. Об этом 1 октября в Трускавце журналистам заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Украинская правда».

Вы слишком много внимания этому вопросу посвящаете. Это второй человек государства де-юре, но ведь для нас это просто внутренне фракционный вопрос… у нас не про Разумкова. У нас все путешествие заранее планировалось. Вопрос Разумкова вообще не поднимался. У нас экватор по работе Верховной Рады, — заявил он.

Арахамия заверил, что олигарх Игорь Коломойский не давал ему указания уволить Разумкова. Но отметил, что представители фракции не скрывают, что причиной конфликта стал закон об олигархах.

Как известно, в течение 1−3 октября парламентская фракция «Слуга народа» будет работать в Трускавце. Завтра, 2 октября, на совещание приедет президент Владимир Зеленский.

Напомним, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 30 сентября запросил у спикера подписные листы за его отставку с поста председателя Рады. Он сначала подал обращение от имени фракции, но впоследствии был вынужден лично подать еще один документ в Аппарат Верховной Рады с просьбой предоставить новые подписные листы за отставку Разумкова.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что не будет медлить с процессом и его коллеги получат письма для сбора подписей. Также спикер подчеркнул, что не держится за должность и готов принять решение парламента.

Источник: «Украинская правда»