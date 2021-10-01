Объявлены первые в Украине приговоры за подделку ковид-серитфикатив, фото: Novyny LIVE

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На Львовщине Жолковский райсуд вынес первые в Украине приговоры за подделку сертификатов о вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

28 сентября этот суд рассматривал два дела о подделке сертификатов, сообщает издание Zaxid.net.

Так, первый случай касается жителя села Бабче Ивано-Франковской области, который нашел в интернете бланк о прививке вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы, загрузил его на компьютер и внес в него свои данные и данные своего сына. Он также подделал подпись врача на этих сертификатах.

15 сентября мужчина продемонстрировал этот «документ» пограничникам, пытаясь выехать в Польшу через пункт пропуска «Рава-Русская-Гребенне». Пограничники выявили факт подделки и задержали мужчину.

Другое дело касалось работницы одной из АЗС в Хмельницком, которая также загрузила из Интернета сертификат о вакцинации препаратом Pfizer и внесла в него свои данные и подделала подпись врача. 11 сентября ее задержали при пересечении границы с поддельным сертификатом в пункте пропуска «Рава-Русская-Гребенне».

Статья 358 Уголовного кодекса предусматривает за изготовление поддельных документов штраф от 17 тыс. грн, а за использование подделки — 850 грн. В обоих этих делах суд решил ограничиться лишь штрафом в 850 грн, хотя нарушители самостоятельно изготовили подделки.

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней.

Источник: Zaxid.net