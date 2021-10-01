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Ракурс
Погода в Украине. Фото: flickr.com

До 15° тепла и кратковременные дожди — погода в Украине на 2 октября (КАРТА)

1 окт 2021, 17:04
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Погода в Украине 2 октября будет преобладать теплая и с переменной облачностью. Кратковременные осадки синоптики обещают в западных областях.

Погода завтра продолжит находиться под влиянием теплого антициклона с востока, небо будет местами несколько омраченным. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе 2 октября, данные: Gismeteo

Осадки в Европе 2 октября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 2 октября будет солнечной, возможна переменная облачность. Ночью температуру воздуха прогнозируют 4−5° тепла, а днем ожидается 7−13° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−8 м/с.

Погода в Киеве 2 октября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове в субботу прогнозируется пасмурная, но без дождя. Столбики термометров ночью опустятся до 7−9° тепла, а днем поднимутся до 10−13° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 2−8 м/с.

Погода в Харькове 2 октября, данные: Gismeteo

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки предсказывают солнце, небо будет чистым. Столбики термометров ночью покажут 10−12° тепла, а днем обещают 11−15° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 3−12 м/с.

Погода в Одессе 2 октября, данные: Gismeteo

Погодные условия во Львове завтра могут принести кратковременные дожди, но будет преобладать переменная облачность. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 8−12° тепла, а днем обещают 15−16° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−8 м/с.

Погода во Львове 2 октября, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Украине 2 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что 1 октября погода в Украине будет солнечной, но холодной. На Волыни, Львовщине и Закарпатье местами обещали дожди.

Источник: Ракурс


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