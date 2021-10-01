Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 2 жовтня переважатиме тепла та з мінливою хмарністю. Короткочасні опади синоптики обіцяють в західних областях.

Погода завтра продовжить перебувати під впливом теплого антициклону зі сходу, небо буде місцями дещо захмареним. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 2 жовтня буде сонячною, можлива мінлива хмарність. Вночі температуру повітря прогнозують 4−5° тепла, а вдень повітря очікується 7−13° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−8 м/с.

Погода в Харкові в суботу прогнозується похмура, але без дощу. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 7−9° тепла, а вдень піднімуться до 10−13° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 2−8 м/с.

Погодні умови в Одесі найближчої доби передбачають сонце, небо буде чистим. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12° тепла, а вдень обіцяють 11−15° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−12 м/с.

Погодні умови у Львові завтра можуть принести короткочасні дощі, але переважатиме мінлива хмарність. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 8−12° тепла, а вдень обіцяють 15−16° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−8 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 1 жовтня погода в Україні буде сонячною, але холодною. На Волині, Львівщині та Закарпатті місцями обіцяли дощі.