Крупнейшее подводное извержение создало новый вулкан у Мадагаскара

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Крупнейшее подводное извержение, которое когда-либо регистрировали ученые, создало огромный подводный вулкан высотой 820 метров. Он расположен между побережьем Мадагаскара и Мозамбиком — недалеко от острова Майотта. Новый вулкан появился в 2018 году у восточного побережья острова и является следствием ряда сейсмических событий.

В начале 2019 года французские исследователи организовали экспедицию, чтобы детально изучить и описать процесс формирования подводного вулкана-гиганта. Они разместили датчики и с помощью радара отсканировали территорию вокруг вулкана. Впоследствии удалось установить, что его возникновение произошло после землетрясения магнитудой 5,8 в этом районе и выхода лавы из мантии на морское дно. Об этом пишет Daily Mail.

Напомним, подземное извержение произошло 10 мая 2018 года. Пять дней спустя на соседнем острове было зафиксировано землетрясение. Ученые выяснили, что его причиной стала вулканическая активность примерно в 50 км от восточного побережья французской территории острова Майотта и части Коморских островов.

Источник: Daily Mail