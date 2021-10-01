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Ракурс
В Беларуси из-за сообщения о минировании эвакуируют ряд объектов, фото: Nexta

В Беларуси массово эвакуируют вузы и школы из-за сообщения от «ИГИЛ» (ФОТО)

1 окт 2021, 16:57
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В Беларуси после получения сообщений о заминировании происходит эвакуация вузов, школ, гостиниц и ряда других объектов.

Соответствующие сообщения поступили даже в госСМИ, министерства и Дом футбола. Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал Nexta.

Отмечается, что массовая эвакуация охватила ряд городов, среди которых Минск, Гомель, Брест, Витебск и Барановичи.

«Заминированные» объекты обследуют саперы, которые пока ничего не нашли.

По информации издания, в некоторых случаях эвакуацию объясняют «плановыми учениями» МЧС.

Фото: Nexta

Также издание опубликовало фото одного из таких писем. В нем утверждается, что против Беларуси начинается «джихад».

ИГИЛ призывает к джихаду против Беларуси, — указано в письме.


Фото: Nexta

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы выявлении связи между террористическими центрами и спецслужбами США. По его словам, в Беларуси действуют «игиловские ячейки европейского разлива».

Источник: Ракурс


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