У Білорусі через повідомлення про мінування евакуюють низку об’єктів, фото: Nexta

https://racurs.ua/ua/n161039-u-bilorusi-masovo-evakuuut-vyshi-ta-shkoly-cherez-povidomlennya-vid-idil-foto.html

Ракурс

У Білорусі після отримання повідомлень про нібито замінування відбувається евакуація вишів, шкіл, готелів та низки інших об'єктів.

Відповідні повідомлення надійшли навіть у держЗМІ, міністерства та Дім футболу. Про це повідомляє опозиційний Telegram-канал Nexta.

Зазначається, що масова евакуація охопила низку міст, серед яких Мінськ, Гомель, Брест, Вітебськ та Барановичі.

«Заміновані» об'єкти обстежують сапери, які наразі нічого не знайшли.

За інформацією видання, в деяких випадках евакуацію пояснюють «плановими навчаннями» МНС.

Також видання опублікувало фото одного з таких листів. У ньому стверджується, що проти Білорусі розпочинається «джихад».

ІДІЛ закликає до джихаду проти Білорусі, — вказано в листі.



Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про нібито виявлення зв’язку між терористичними осередками та спецслужбами США. За його словами, у Білорусі діють «іділівські осередки європейського розливу».