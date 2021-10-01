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Ракурс
У Білорусі через повідомлення про мінування евакуюють низку об’єктів, фото: Nexta

У Білорусі масово евакуюють виші та школи через повідомлення від «ІДІЛ» (ФОТО)

1 жов 2021, 16:57
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У Білорусі після отримання повідомлень про нібито замінування відбувається евакуація вишів, шкіл, готелів та низки інших об'єктів.

Відповідні повідомлення надійшли навіть у держЗМІ, міністерства та Дім футболу. Про це повідомляє опозиційний Telegram-канал Nexta.

Зазначається, що масова евакуація охопила низку міст, серед яких Мінськ, Гомель, Брест, Вітебськ та Барановичі.

«Заміновані» об'єкти обстежують сапери, які наразі нічого не знайшли.

За інформацією видання, в деяких випадках евакуацію пояснюють «плановими навчаннями» МНС.

Фото: Nexta

Також видання опублікувало фото одного з таких листів. У ньому стверджується, що проти Білорусі розпочинається «джихад».

ІДІЛ закликає до джихаду проти Білорусі, — вказано в листі.


Фото: Nexta

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про нібито виявлення зв’язку між терористичними осередками та спецслужбами США. За його словами, у Білорусі діють «іділівські осередки європейського розливу».

Джерело: Ракурс


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