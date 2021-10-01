Російські окупанти на Донбасі обстріляли мирну Авдіївку. Фото: ООС

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Обстріл на Донбасі здійснили російські найманці вздовж лінії розмежування. 1 жовтня бойовики відкрили мінометний вогонь по житлових районах Авдіївки.

Пошкоджено будинки мирних жителів, втрат серед цивільного населення немає. Про це повідомили у прес-службі ООС.

Обстріл було здійснено з боку позицій окупантів, які знаходяться в районі тимчасово окупованої Ясинуватої. Противник застосував міномети калібру 120-мм.

Українська сторона зафіксувала та задокументувала наслідки обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки.

Зокрема, пошкодження отримали приватний житловий будинок на вулиці Колосова та розташовані поруч з ним господарські будівлі.

Нагадаємо, на початку вересня окупаційні війська обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування на Луганщині. Найбільше постраждали мешканці села Трьохізбенка.