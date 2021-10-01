Війна на Донбасі – у вересні вбили шістьох бійців ЗСУ

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Ракурс

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських воїнів. Лише у вересні російські найманці вбили шістьох захисників України.

Впродовж місяця були зафіксовані численні порушення режиму припинення вогню. Про загиблих героїв розповідає «Цензор.нет».

Олексій Куленко

Старший стрілець окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Народився 30 березня 1985 року на Кіровоградщині. Служив у Збройних силах з 2015 року.

Загинув 11 вересня в районі села Причепилівка в Луганської області внаслідок смертельних осколкових поранень, що дістав під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ. У нього залишилися батько, брат та троє дітей.

Денис Герман (позивний Йожик)

Навідник роти глибинної розвідки 74-го окремого розвідувального батальйону. Народився 29 вересня 1989 року в Запоріжжі. Контракт із ЗСУ підписав у січні 2020 року.

Загинув 11 вересня на Приазовському напрямку внаслідок смертельних осколкових поранень, що дістав під час артилерійського обстрілу російськими військами. У нього залишилися батьки та сестра.

Артур Голуб

Матрос, навідник 503-го окремого батальйону морської піхоти. Народився 13 квітня 1994 року у місті Малин Житомирської області.

Загинув 12 вересня на околицях селища Верхньоторецьке Донецької області внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети у військову вантажівку. У нього залишилися хвора мати та дитина.

Дем’ян Данилів

Навідник 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Львівської області в багатодітній родині. Призваний за контрактом у 2016 році. Паралельно зі службою у лавах ЗСУ він заочно вчився на педагога.

Загинув 13 вересня в районі села Причепилівка Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення голови під час обстрілу позицій ЗСУ. У нього залишилися мати, троє братів та дві сестри.

Віктор Молостов

Командир відділення 1-ї роти 54-ї окремої механізованої бригади. Народився 13 грудня 1971 року в Росії, в 1987 році з родиною переїхав на Харківщину. У березні 2015 року його було призвано за мобілізацією, після чого чоловік неодноразово підписував контракти.

26 вересня підірвався на невідомому вибуховому пристрої та отримав смертельні поранення. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Олексій Стрижак

Військовослужбовець одного з підрозділів Збройних сил України. Народився у 1982 році, мешкав у місті Зеленодольськ Дніпропетровської області. З 2015 року чоловік перебував у лавах ЗСУ.

Загинув 30 вересня в районі села Кам’янка Донецької області внаслідок смертельних осколкових поранень, що дістав під час артилерійського обстрілу.

Джерело: «Цензор.нет»