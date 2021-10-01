Война на Донбассе – в сентябре убили шестерых бойцов ВСУ

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Ракурс

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских воинов. Только в сентябре российские наемники убили шестерых защитников Украины.

В течение месяца были зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. О погибших героях рассказывает «Цензор.нет».

Алексей Куленко

Старший стрелок отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Родился 30 марта 1985 в Кировоградской области. Служил в Вооруженных силах с 2015 года.

Погиб 11 сентября в районе села Причепиловка в Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных при миномётном обстреле позиций ВСУ. У него остались отец, брат и трое детей.

Денис Герман (позывной Ежик)

Наводчик роты глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона. Родился 29 сентября 1989 года в Запорожье. Контракт с ВСУ подписал в январе 2020 года.

Погиб 11 сентября на Приазовском направлении вследствие смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела российскими войсками. У него остались родители и сестра.

Артур Голуб

Матрос, наводчик 503-го отдельного батальона морской пехоты. Родился 13 апреля 1994 года в городе Малин Житомирской области.

Погиб 12 сентября на окраинах поселка Верхнеторецкое Донецкой области в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в военный грузовик. У него остались больная мать и ребенок.

Демьян Данилов

Наводчик 57-й отдельной мотопехотной бригады. Родился 12 августа 1997 в селе Рудники Львовской области в многодетной семье. Призван по контракту в 2016 году. Параллельно со службой в рядах ВСУ он заочно учился на педагога.

Погиб 13 сентября в районе села Причепиловка Луганской области в результате смертельного пулевого ранения головы во время обстрела позиций ВСУ. У него остались мать, трое братьев и две сестры.

Виктор Молостов

Командир отделения 1-й роты 54-й отдельной механизированной бригады. Родился 13 декабря 1971 года в России, в 1987 году с семьей переехал в Харьковскую область. В марте 2015 года был призван по мобилизации, после чего неоднократно подписывал контракты с ВСУ.

26 сентября подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил смертельные ранения. У него остались жена и двое детей.

Алексей Стрижак

Военнослужащий одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Родился в 1982 году, жил в городе Зеленодольск Днепропетровской области. С 2015 года мужчина находился в рядах ВСУ.

Погиб 30 сентября в районе села Каменка Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, получивший во время артиллерийского обстрела.

Источник: «Цензор.нет»