Куди вже далі — ціна газу в Європі досягла 1 200 дол. за тисячу кубів, фото - DW

https://racurs.ua/ua/n161001-kudy-vje-dali-cina-gazu-v-ievropi-dosyagla-1-200-dol-za-tysyachu-kubiv.html

Ракурс

Європа газує. Ціна найближчого (листопадового) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вранці у п’ятницю, 1 жовтня, досягла 100 євро за МВт/год, або 1 тис. 197 дол. за тисячу кубометрів.

Дані біржі засвідчили, що у вересні середнє значення контракту «на день вперед» на хабі TTF в Нідерландах (головний газовий майданчик Європи) склало 759 дол. за тисячу кубометрів.

Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (по газогонах і в зрідженому виді) змушена конкурувати за скраплений природний газ (СПГ) з преміальним ринком Азії.

Увечері в четвер ф’ючерс на азіатський спотовий СП-індекс JKM Platts додав ще 39 дол. і досяг 1,11 тис. за тисячу кубометрів. З відкриттям торгів у Європі це автоматично підштовхує котирування до нових максимумів.

Котирування на газ в Європі останнім часом нерозривно позначаються на цінах на акції «Газпрому» — вони зростають, як стурбованість Європи газовим шантажем Росії. Кремль у такий спосіб підштовхує ФРН прискорити сертифікацію газогону «Північний потік-2» як незалежного постачальника газу в Німеччину. У такому випадку росіяни зможуть використовувати 100% потужностей ПП-2.

«Ракурс» повідомляв, що Кремль запропонував Києву прямі поставки газу, а також з 1 жовтня припинив транзит газу до Угорщини через Україну.