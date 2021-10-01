Куда уж дальше — цена газа в Европе достигла 1200 долл. за тысячу кубов

https://racurs.ua/n161001-kuda-uj-dalshe-cena-gaza-v-evrope-dostigla-1200-doll-za-tysyachu-kubov.html

Ракурс

Европа газует. Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу, 1 октября, достигла 100 евро за МВт/ч, или 1 тыс. 197 долл. за тысячу кубометров.

Данные биржи показали, что в сентябре среднее значение контракта «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах (главная газовая площадка Европы) составило 759 долл. за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за сжиженный природный газ (СПГ) с премиальным рынком Азии.

Вечером в четверг фьючерс на азиатский спотовый СП-индекс JKM Platts добавил еще 39 долл. и достиг 1,11 тыс. за тысячу кубометров. Из-за этого открытие торгов в Европе автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции «Газпрома» — они растут, как и обеспокоенность Европы газовым шантажом России. Кремль таким образом подталкивает ФРГ ускорить сертификацию газопровода «Северный поток-2» в качестве независимого поставщика газа в Германию. В таком случае россияне смогут использовать 100% мощности СП-2.

«Ракурс» сообщал, что Кремль предложил Киеву прямые поставки газа, а также с 1 октября прекратил транзит газа в Венгрию через Украину.

