Степанов раскритиковал турборежим отставок и «диктатуру партии»

https://racurs.ua/n161002-stepanov-raskritikoval-turborejim-otstavok-i-diktaturu-partii.html

Ракурс

Максим Степанов, бывший глава Министерства здравоохранения, отреагировал на вчерашние сообщения о возможной отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Причина отставки? — наличие собственного мнения и позиции. В турборежиме приближаем времена, где думать и говорить о вещах, которые противоречат линии партии — опасно. «Большой брат следит за тобой», — написал Степанов на собственной Фейсбук-странице.

Напомним, ранее Степанов в интервью «Главкому» заявил, что планировал проработать главой Минздрава более длительный срок, чтобы провести глобальные изменения в отрасли. В то же время предложение подать заявление об отставке стало для него полной неожиданностью. По словам Степанова, президент Владимир Зеленский ему сообщил, что премьер Денис Шмыгаль выступает за его отставку. Однако, по его мнению, глава государства уже принял решение.

Вместе с тем, Степанов подтвердил, что у него были определенные рабочие споры с главой правительства.