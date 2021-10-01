Степанов розкритикував турборежим відставок і «диктатуру партії»

Степанов розкритикував турборежим відставок і диктатуру “лінії партії”

https://racurs.ua/ua/n161002-stepanov-rozkrytykuvav-turborejym-vidstavok-i-dyktaturu-partiyi.html

Ракурс

Максим Степанов, колишній очільник Міністерства охорони здоров’я, відреагував на вчорашні повідомлення про ймовірну відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Причина відставки? — Наявність власної думки і позиції. В турборежимі наближаємо часи, де думати і говорити про речі, які суперечать лінії партії — небезпечно. «Великий брат стежить за тобою», — написав Степанов на власній Фейсбук-сторінці.



Нагадаємо, раніше Степанов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що планував пропрацювати очільником МОЗ триваліший термін, аби провести глобальні зміни у галузі. Водночас пропозиція подати заяву про відставку стала нього повною несподіванкою. За словами Степанова, президент Володимир Зеленський йому повідомив, що прем'єр Денис Шмигаль виступає за його відставку. Проте, на його думку, глава держави, вже ухвалив рішення щодо нього. Степанов підтвердив, що мав певні робочі суперечки з главою уряду.