Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пациенты с диабетом смогут получить инсулин по программе «Доступные лекарства», фото: «Все про діабет»

Инсулин для диабетиков вошел в перечень «Доступных лекарств» по e-рецептам

1 окт 2021, 10:37
999

Инсулин стал более доступным для больных диабетом в Украине.

С сегодняшнего дня, 1 октября, программа обеспечения инсулинами перешла в администрирование Национальной службы здоровья Украины и вошла в перечень «Доступных лекарств». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, более 5,3 тыс. аптек и аптечных пунктов из 560 аптечных учреждений-юридических лиц по всей стране будут отпускать инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой. Еще 60 юридических лиц подписывают соответствующие договоры, что добавит еще более 200 аптек.

Отмечается, что в течение января-августа 2021 года пациенты получали инсулин в 1,4 тыс. аптек Украины.

В настоящее время в таких регионах больше всего аптечных пунктов присоединились к этой программе:

  • Харьковская область — 560;
  • Днепропетровская область — 492;
  • Львовская область — 383.

Стоимость инсулинов аптекам напрямую будет возмещать Национальная служба здоровья Украины.


Жизненно необходимые лекарства для людей с хроническими заболеваниями должны быть доступными. Отныне инсулины полностью вошли в перечень таких лекарств и услуг пациентам в аптеках по электронному рецепту от врача, — подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Напомним, американские ученые недавно установили, что мигрень может защищать организм человека от развития диабета,

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров