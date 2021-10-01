Инсулин для диабетиков вошел в перечень «Доступных лекарств» по e-рецептам

Пациенты с диабетом смогут получить инсулин по программе «Доступные лекарства», фото: «Все про діабет»

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Инсулин стал более доступным для больных диабетом в Украине.

С сегодняшнего дня, 1 октября, программа обеспечения инсулинами перешла в администрирование Национальной службы здоровья Украины и вошла в перечень «Доступных лекарств». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, более 5,3 тыс. аптек и аптечных пунктов из 560 аптечных учреждений-юридических лиц по всей стране будут отпускать инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой. Еще 60 юридических лиц подписывают соответствующие договоры, что добавит еще более 200 аптек.

Отмечается, что в течение января-августа 2021 года пациенты получали инсулин в 1,4 тыс. аптек Украины.

В настоящее время в таких регионах больше всего аптечных пунктов присоединились к этой программе:

Харьковская область — 560;

Днепропетровская область — 492;

Львовская область — 383.

Стоимость инсулинов аптекам напрямую будет возмещать Национальная служба здоровья Украины.

Жизненно необходимые лекарства для людей с хроническими заболеваниями должны быть доступными. Отныне инсулины полностью вошли в перечень таких лекарств и услуг пациентам в аптеках по электронному рецепту от врача, — подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Напомним, американские ученые недавно установили, что мигрень может защищать организм человека от развития диабета,