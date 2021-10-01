Інсулін для діабетиків увійшов до переліку «Доступних ліків» за е-рецептами

Пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін за програмою «Доступні ліки», фото: «Все про діабет»

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Ракурс

Інсулін став більш доступним для хворих на діабет в Україні.

Відсьогодні, 1 жовтня, програма забезпечення інсулінами перейшла до адміністрування Національної служби здоров’я України та увійшла до переліку «Доступних ліків». Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Таким чином, понад 5,3 тис. аптек та аптечних пунктів з 560 аптечних закладів-юридичних осіб по всій країні відпускатимуть інсулін за електронним рецептами безоплатно або з доплатою. Ще 60 юридичних осіб підписують відповідні договори, що додасть ще понад 200 аптек.

Зазначається, що протягом січня-серпня 2021 року пацієнти отримували інсулін у понад 1,4 тис. аптеках України.

Наразі в таких регіонах найбільше аптечних пунктів приєдналися до цієї програми:

Харківська область — 560;

Дніпропетровська область — 492;

Львівська область — 383.

Вартість інсулінів аптекам напряму відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України.

Життєво необхідні ліки для людей з хронічними захворюваннями мають бути доступними. Відтепер інсуліни цілковито увійшли до переліку таких ліків і надаються пацієнтам в аптеках за електронним рецептом від лікаря, — наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно встановили, що мігрень може захищати організм людини від розвитку діабету,