Арахамія і Ляшко посварилися через реєстр політичної проституціїhttps://racurs.ua/ua/n160999-arahamiya-i-lyashko-posvarylysya-cherez-reiestr-politychnoyi-prostytuciyi.htmlРакурс
Законопроект про легалізацію політичної проституції має намір розробити голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Після закону про олігархів, я особисто планую зробити законопроект про легалізацію політичної проституції. Там буде реєстр, де пан Ляшко (Олег — ред.) буде першим номером йти, — сказав Арахамія під час дискусії в ефірі ток-шоу «Народ проти з Наташею Влащенко».
Такій заяві «слуги» передувала сварка й гучна критика монобільшості з боку лідера Радикальної партії.
У відповідь колишній народний депутат Верховної Ради відповів, що це місце у реєстрі повинен зайняти Арахамія.
Ти для себе це місце тримай, — сказав Ляшко.
Нагадаємо, раніше Арахамія назвав омбудсмена Людмилу Денисову «уповноваженим з прав олігархів», а журналіста CNN порівняв з «бабою Валею з Укрпошти».