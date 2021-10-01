Арахамія і Ляшко посварилися через реєстр політичної проституції

https://racurs.ua/ua/n160999-arahamiya-i-lyashko-posvarylysya-cherez-reiestr-politychnoyi-prostytuciyi.html

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Законопроект про легалізацію політичної проституції має намір розробити голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Після закону про олігархів, я особисто планую зробити законопроект про легалізацію політичної проституції. Там буде реєстр, де пан Ляшко (Олег — ред.) буде першим номером йти, — сказав Арахамія під час дискусії в ефірі ток-шоу «Народ проти з Наташею Влащенко».

Такій заяві «слуги» передувала сварка й гучна критика монобільшості з боку лідера Радикальної партії.

У відповідь колишній народний депутат Верховної Ради відповів, що це місце у реєстрі повинен зайняти Арахамія.

Ти для себе це місце тримай, — сказав Ляшко.



Нагадаємо, раніше Арахамія назвав омбудсмена Людмилу Денисову «уповноваженим з прав олігархів», а журналіста CNN порівняв з «бабою Валею з Укрпошти».