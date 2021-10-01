Арахамия и Ляшко поругались из-за реестра политической проституции

https://racurs.ua/n160999-arahamiya-i-lyashko-porugalis-iz-za-reestra-politicheskoy-prostitucii.html

Ракурс

Законопроект о легализации политической проституции намерен разработать глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

После закона об олигархах, я лично планирую сделать законопроект о легализации политической проституции. Там будет реестр, где господин Ляшко (Олег — ред.) будет первым номером идти, — сказал Арахамия во время дискуссии в эфире ток-шоу «Народ против с Наташей Влащенко».

Такому заявлению «слуги» предшествовала ссора и громкая критика монобольшинства со стороны лидера Радикальной партии.

В ответ бывший народный депутат Верховной Рады ответил, что это место в реестре должен занять Арахамия.

Ты для себя это место держи, — сказал Ляшко.



Напомним, ранее Арахамия назвал омбудсмена Людмилу Денисову «уполномоченным по правам олигархов», а журналиста CNN сравнил с «бабой Валей с Укрпочты».