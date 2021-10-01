«Газпром» обрубил транзит в Венгрию через Украину — появилась реакция Киева

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Российский «Газпром» с 1 октября 2021 года остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии.

Пресс-служба оператора ГТС Украины сообщила, что заявки на транзит газа не поступили. Однако мощности в Украине на выход газа в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 года по 30 сентября 2022 года) в объеме 24,6 млн куб. м в сутки.

Компания отмечает, что из-за того, что импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса, возможность импорта из Венгрии без транзита пока отсутствует.

Председатель Оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что монополизация газовых маршрутов «Газпромом» ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС.

По его словам, Венгрия десятилетиями получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.

Более того, украинский маршрут — экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы, — заявил Макогон.

В ОГТСУ напомнили о декларации США и Германии о необходимости сохранения транзита газа через Украину. В то же время «Газпром» продолжает сокращать объемы транзита через ГТС Украины, констатировали в компании.

27 сентября венгерская MVM Group и «Газпром экспорт» в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м — через Австрию.

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором отметил, о что Украина «удивлена ​​и разочарована» этим решением. Киев считает его исключительно политическим, экономически необоснованным, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинского-венгерским отношениям.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «считает серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасного газоснабжения нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности».

В Европейской комиссии заявили, что проведут проверку на предмет того, какими могут быть последствия долгосрочного контракта «Газпрома» на поставку газа в Венгрию.