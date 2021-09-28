Контракт «Газпрома» и Венгрии оценит Еврокомиссия

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и «Газпрома», фото: Eenergy.media

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В Еврокомиссии проводят анализ возможных последствий долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию, который 27 сентября во Будапеште подписали венгерская энергетическая компания MVM Group и «Газпром экспорт».

Об этом сегодня, 28 сентября, во время брифинга заявил представитель Еврокомиссии Тим МакФи, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Контракт подписали вчера. Я уже попросил своих коллег проверить, какими будут последствия, — отметил МакФи.

Так, по словам МакФи, уже идет проверка того, соблюдены ли в условиях контракта правила ЕС.

Заключенный Венгрией контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Согласно ему, Венгрия будет получать в год 4,5 млрд куб. м газа:

3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения);

1 млрд куб. М — через Австрию.

Официальный Киев выразил удивление таким решением Венгрии. Украинские власти заявляли о намерении обратиться в Еврокомиссию относительно оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Глава МИДа Венгрии Петер Сиярто, выступая в ПАСЕ заявил, что послезавтра заканчивается действие контракта с «Газпромом», который был подписан в 1996 году. Об этом сегодня, 28 сентября, в своем Telgram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, без нового контракта Венгрия не получит газ зимой, и он не понимает претензии Украины, — отметил Гончаренко.

Исчточник: «Интерфакс-Украина»