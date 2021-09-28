Контракт «Газпрому» та Угорщини оцінить Єврокомісія

Єврокомісія проводить оцінку можливих наслідків нового контракту Угорщини і «Газпрому», фото: Eenergy.media

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У Єврокомісії проводять аналіз можливих наслідків довгострокового контракту на поставку газу в Угорщину, який 27 вересня у Будапешті підписали угорська енергетична компанія MVM Group та «Газпром експорт».

Про це сьогодні, 28 вересня, під час брифінгу заявив представник Єврокомісії Тім МакФі, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Контракт підписали вчора. Я вже попросив своїх колег перевірити, якими будуть наслідки, — зазначив МакФі.

Так, за словами МакФі, вже йде перевірка щодо того, чи дотримані в умовах контракту правила ЄС.

Укладений Угорщиною контракт розрахований на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років. Згідно з ним, Угорщина отримуватиме в рік по 4,5 млрд куб. м газу:

3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід «Турецький потік» і його сухопутні продовження);

1 млрд куб. м — через Австрію.

Офіційний Київ висловив здивування таким рішенням Угорщини. Українська влада висловлювала наміри звернутися в Єврокомісію щодо оцінки відповідності нового угорсько-російської газової угоди європейському законодавству у сфері енергетики.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, виступаючи в ПАРЄ заявив, що післязавтра закінчується дія контракту з «Газпромом», який був підписаний у 1996 році. Про це сьогодні, 28 вересня, у своєму Telgram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, без нового контракту Угорщина не отримає газ взимку, і він не розуміє претензії України, — зазначив Гончаренко.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»