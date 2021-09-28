Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Єврокомісія проводить оцінку можливих наслідків нового контракту Угорщини і «Газпрому», фото: Eenergy.media

Контракт «Газпрому» та Угорщини оцінить Єврокомісія

28 вер 2021, 17:53
999

У Єврокомісії проводять аналіз можливих наслідків довгострокового контракту на поставку газу в Угорщину, який 27 вересня у Будапешті підписали угорська енергетична компанія MVM Group та «Газпром експорт».

Про це сьогодні, 28 вересня, під час брифінгу заявив представник Єврокомісії Тім МакФі, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Контракт підписали вчора. Я вже попросив своїх колег перевірити, якими будуть наслідки, — зазначив МакФі.

Так, за словами МакФі, вже йде перевірка щодо того, чи дотримані в умовах контракту правила ЄС.

Укладений Угорщиною контракт розрахований на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років. Згідно з ним, Угорщина отримуватиме в рік по 4,5 млрд куб. м газу:

  • 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід «Турецький потік» і його сухопутні продовження);
  • 1 млрд куб. м — через Австрію.

Офіційний Київ висловив здивування таким рішенням Угорщини. Українська влада висловлювала наміри звернутися в Єврокомісію щодо оцінки відповідності нового угорсько-російської газової угоди європейському законодавству у сфері енергетики.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, виступаючи в ПАРЄ заявив, що післязавтра закінчується дія контракту з «Газпромом», який був підписаний у 1996 році. Про це сьогодні, 28 вересня, у своєму Telgram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.


За його словами, без нового контракту Угорщина не отримає газ взимку, і він не розуміє претензії України, — зазначив Гончаренко.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів