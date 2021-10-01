Саакашвили сообщил, что уже прилетел в Грузию

https://racurs.ua/n160997-saakashvili-soobschil-chto-uje-priletel-v-gruziu.html

Ракурс

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в страну.

Доброе утро, Грузия, я уже из Грузии спустя восемь лет, — сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Ранее экс-президент написал в соцсетях, что намерен прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда голосование на местных выборах будет завершено.

Свое решение политик объяснил тем, что «хочет защищать волеизъявления граждан» и «вместе принять участие в спасении» страны.

Все должны пойти на выборы и проголосовать, зафиксировать свою позицию. После того, как закроются участки, мы должны выйти в центры наших городов, сел и вместе защитить завоеванную победу, — заявил бывший президент.

В Грузии политика заочно приговорили к шести годам заключения: суд признал его виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Тогда Гелашвили в центре Тбилиси избили сотрудники МВД, нанеся ему тяжелые травмы. Дело начали в 2013 году, после окончания каденции Саакашвили.

Представители власти заявляют, что ждут Саакашвили, чтобы доставить его в тюрьму.

В Украине Саакашвили занимал несколько должностей и периодически ругался с различными политиками. Впервые бывший президент Грузии переехал работать в Украину после Евромайдана. Он считался другом Петра Порошенко, получил украинский паспорт и стал руководителем Одесской области.

Впоследствии начал ссориться с руководством страны. Сначала воевал с премьером Яценюком, затем руководителем МВД Арсеном Аваковым и в конце — с президентом Порошенко. После острой критики Порошенко уволил Саакашвили и лишил украинского гражданства.

Однако Саакашвили прорвался через польскую границу и всю зиму 2017−2018 годов организовывал в Киеве протесты против Порошенко. Его все же депортировали из Украины, но он вернулся в Киев после победы Владимира Зеленского. Новый президент вернул ему гражданство.

В 2020 году Саакашвили получил должность председателя исполкома Совета реформ — совещательного органа при Зеленском. Второе пришествие Саакашвили в украинскую власть связывают с главой ОП Андреем Ермаком, который является давним знакомым Саакашвили.