Саакашвілі повідомив, що вже прибув до Грузії

https://racurs.ua/ua/n160997-saakashvili-povidomyv-scho-vje-prybuv-do-gruziyi.html

Ракурс

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі написав в соцмережах, що прибув в країну.

Доброго ранку, Грузія, вже з Грузії через вісім років, — повідомив Саакашвілі, якого цитують грузинські ЗМІ.

У свою чергу в МВС Грузії журналістам заявили, що не мають інформації про знаходження Саакашвілі на грузинській території.

Раніше екс-президент написав у соцмережах, що має намір прибути в Грузію авіарейсом Київ-Тбілісі увечері 2 жовтня, коли голосування на місцевих виборах буде завершено.

Своє рішення політик пояснив тим, що «хоче захищати волевиявлення громадян» і «разом взяти участь у порятунку» країни.

Усі повинні піти на вибори й проголосувати, зафіксувати свою позицію. Після того, як закриються дільниці, ми повинні вийти в центри наших міст, сіл і разом захистити завойовану перемогу, — заявив колишній президент.

У Грузії політика заочно засуджено до шести років ув’язнення: суд визнав його винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Тоді Гелашвілі у центрі Тбілісі побили співробітники МВС, завдавши йому важких травм. Справу вдруге порушили у 2013 році, після закінчення каденції Саакашвілі.

Представники влади заявляють, що чекають Саакашвілі, щоб доправити його в тюрму.

В Україні Саакашвілі обіймав кілька посад і періодично сварився з різними політиками. Вперше колишній президент Грузії переїхав працювати до України після Євромайдану. Він вважався другом Петра Порошенка, отримав український паспорт й став керівником Одещини.

Згодом почав сваритися з керівництвом країни. Спочатку воював з прем'єром Яценюком, потім керівником МВС Арсеном Аваковим і врешті — з президентом Порошенком. Після гострої критики Порошенко звільнив Саакашвілі і позбавив українського громадянства.

Проте Саакашвілі прорвався через польський кордон і всю зиму 2017−2018 років організовував у Києві протести проти Порошенка. Його таки депортували з України, але він повернувся до Києва після перемоги Володимира Зеленського. Новий президент повернув йому громадянство.

