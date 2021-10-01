"Слуги" поїздом прибули на нараду із Зеленським до Трускавця

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Нардепи «Слуги народу» прибувають до Трускавця. Тут 1−2 жовтня відбудеться виїзне засідання фракції СН і велике зібрання за участю президента у готелі Rixos Prykarpattya.

На платформі деякі депутати зізнавалися УП, що достеменно не знають, про що з ними говоритимуть: їм відома та ж програма, що й журналістам.

Нардепи пояснювали, що будуть вирішувати «внутрішні організаційні питання», як далі працювати фракції, а також «кадрові питання».

Підписи за відставку спікера Дмитра Разумкова у поїзді не збирали.

Двох репортерів, які прямують до Трускавця висвітлювати засідання фракції «Слуга народу», попросили пересісти до іншого вагона через «організовану групову поїздку». Про це повідомляє «Цензор.НЕТ».

Під час посадки виявилося, що двоє нардепів хочуть сісти на місця, квитки на які купили журналісти. Після звернення до провідників і перевірки квитків провідниця вагону № 17 попросила представників ЗМІ пересісти в інший вагон. Журналісти попросили покликати начальника поїзда.

Він прийшов і показав телеграму-«попередження», яку, за його словами, отримав щойно. У телеграмі зазначено, що пересадка необхідна «у зв’язку з організованою груповою поїздкою, повідомив «Цензор».

Нагадаємо, що програма виїзного засідання фракції у Трускавці передбачає нагородження «найкращих депутатів», сесії з силовиками та радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Очікується, що з нардепами зустрінуться глава держави Володимир Зеленський і представники «силового» блоку — на збори монобільшості планували запросити генпрокурора Ірину Венедіктову, голову Служби безпеки України Івана Баканова та представників Кабміну. Голову Верховної Ради Разумкова не запросили, йому світить відставка.

Це друга подібна виїзна сесія, вперше «Слуги народу» збиралися в Трускавці невдовзі після виборів Ради в 2019 році, для них влаштували «школу депутата».

Напередодні глава фракції Давид Арахамія заявив, що монобільшість має намір обговорити хід виконання передвиборчих обіцянок, він не виключив, що в Раді знову буде запроваджений «турборежим».

Заступник Арахамії Євгенія Кравчук припускала, що в Трускавець приїдуть і кандидати на пост керівників деяких міністерств.

Увечері в суботу учасники з’їзду зможуть розслабитися на дискотеці DJ Braun (творчий псевдонім Арахамії).

Джерела: УП і «Цензор»