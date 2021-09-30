Підготовка у Трускавці. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n160969-vikend-na-kurorti-truskavec-gotuut-do-dyskoteky-slug-ta-zelenskogo-foto.html

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Трускавець готують до з’їзду депутатів від «Слуги народу» — територію готелю та саму будівлю вже оглядають правоохоронці та державна охорона.

Згідно з програмою, «слуги» прибувають до Трускавця 1 жовтня й перебуватимуть у місті до 3 жовтня. Про це повідомляє «Українська правда».

Депутати проживатимуть у трьох найкращих готелях міста — «Ріксос Прикарпаття», «Міротель» та «Лісова пісня». Самі засідання відбуватимуться в готелі «Ріксос Прикарпаття».

О 13.00 у «Ріксосі» почнеться обід, а після нього заплановане проведення великої фракції — від 15.00 до 17.00 лунатимуть організаційні питання, виступи, презентації, Q&A. О 17.30−19.00 почнеться сесія із Тимофієм Миловановим.

2 жовтня почнеться основний день роботи. Цього дня в Трускавці чекають на президента Володимира Зеленського. З 10.00 до 11.30 проходитиме сесія за участі керівників силових відомств. Після цього до 19.00 триватиме робота в групах. О 21.30 розпочнеться церемонія нагородження найкращих депутатів, а о 22.30 розпочнеться гала-вечеря, де глава фракції Давид Арахамія відіграє DJ-сет. У неділю, 3 жовтня, заплановане повернення назад до Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» влаштувала триденний табір у Скадовську для молоді. Молодіжне крило партії «Зе! Молодіжка» відривалося під діджейський сет від голови фракції «слуг» у парламенті Давида Арахамії під псевдонімом DJ David Braun.

Джерело: Українська правда