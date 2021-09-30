Подготовка в Трускавце. Фото: Радіо Свобода

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Трускавец готовят к съезду депутатов от «Слуги народа» — территорию отеля и само здание уже осматривают правоохранители и государственная охрана.

Согласно программе, «слуги» прибывают в Трускавец 1 октября и будут находиться в городе до 3 октября. Об этом сообщает «Украинская правда».

Депутаты будут проживать в трех лучших отелях города — «Риксос Прикарпатье», «Миротель» и «Лесная песня». Сами заседания будут проходить в отеле «Риксос Прикарпатье».

В 13.00 в «Риксосе» начнется обед, а после него запланировано проведение большой фракции — с 15.00 до 17.00 будут звучать организационные вопросы, выступления, презентации, Q&A. В 17.30−19.00 начнется сессия с Тимофеем Миловановым.

2 октября начнется основной день работы. В этот день в Трускавце ждут президента Владимира Зеленского. С 10.00 до 11.30 будет проходить сессия с участием руководителей силовых ведомств. После этого в 19.00 будет продолжаться работа в группах. В 21.30 начнется церемония награждения лучших депутатов, а в 22.30 начнется гала-ужин, где глава фракции Давид Арахамия играет DJ-сет. В воскресенье, 3 октября, запланировано возвращение обратно в Киев.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» устроила трехдневный лагерь в Скадовске для молодежи. Молодежное крыло партии «Зе! Молодежка» отрывались под диджейский сет от главы фракции «слуг» в парламенте Давида Арахамии под псевдонимом DJ David Braun.

Источник: Украинская правда