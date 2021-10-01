«Слуги» на поезде прибыли на совещание с Зеленским в Трускавец

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Нардепы «Слуги народа» прибывают в Трускавец. Здесь 1−2 октября состоится выездное заседание фракции СН и большое собрание с участием президента в отеле Rixos Prykarpattya.

На платформе некоторые депутаты признавались УП, точно не знают, о чем с ними будут говорить: им известна та же программа, что и журналистам.

Нардепы объясняли, что будут решать «внутренние организационные вопросы», как дальше работать фракции, а также «кадровые вопросы».

Подписи за отставку спикера Дмитрия Разумкова в поезде не собирали.

Двух репортеров, которые направляются в Трускавец освещать заседание фракции «Слуга народа», попросили пересесть в другой вагон из-за «организованной групповой поездки». Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Во время посадки оказалось, что двое нардепов хотят сесть на места, билеты на которые купили журналисты. После обращения к проводникам и проверки билетов проводница вагона № 17 попросила представителей СМИ пересесть в другой вагон. Журналисты попросили позвать начальника поезда.

Он пришел и показал телеграму-«предупреждение», которую, по его словам, получил только что. В телеграмме указано, что пересадка необходима «в связи с организованной групповой поездкой, сообщил «Цензор».

Напомним, что программа выездного заседания фракции в Трускавце предусматривает награждение «лучших депутатов», сессии с силовиками и советником председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Ожидается, что с нардепами встретятся глава государства Владимир Зеленский и представители «силового» блока — на сборы монобольшинства планировали пригласить генпрокурора Ирину Венедиктову, председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и представителей Кабмина. Председателя Верховной Рады Разумкова не пригласили, ему светит отставка.

Это вторая подобная выездная сессия, впервые «Слуги народа» собирались в Трускавце вскоре после выборов Рады в 2019 году, для них устроили «школу депутата».

Накануне глава фракции Давид Арахамия заявил, что монобольшинство намерено обсудить ход выполнения предвыборных обещаний, он не исключил, что в Раде снова будет введен «турборежим».

Заместитель Арахамии Евгения Кравчук предполагала, что в Трускавец приедут и кандидаты на пост руководителей некоторых министерств.

Вечером в субботу участники съезда смогут расслабиться на дискотеке DJ Braun (творческий псевдоним Арахамии).

Источники: УП и «Цензор»